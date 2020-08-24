Верующие в Хабаровском крае собрали урожай иван-чая Фото: Хабаровская епархия

Верующие в Хабаровском крае собрали урожай иван-чая. Полезные травы традиционно собирали 21 августа. К концу лета они аккумулируют в себе множество целебных свойств. Издавна иван-чай, который также называют кипрей или копорский чай, считается самым здоровым чаем на планете.

- Иван-чай заготавливают несколькими способами. Одним из них с нами делится настоятель храма святых отцов Киево-Печерских в селе Краснореченское иеромонах Антоний (Обухов). Он рассказал, что надо собирать листья и верхние цветки. Делать это нужно после 10 утра, когда высохнет утренняя роса. Потом листья разминают руками, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Полученную растительную массу выкладывают на противень тонким слоем на бумажном листе и накрывают салфеткой. Сушить чай нужно две недели, периодически помешивая его.