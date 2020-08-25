С полтысячи человек старше 50 лет освоили новые профессии в Хабаровском крае Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С полтысячи человек старше 50 лет освоили новые профессии в Хабаровском крае. Обучение провели в рамках национального проекта «Демография». К слову, на реализацию программы в регионе выделили 28 миллионов рублей.

- Чаще всего слушатели выбирают такие профессии, как диспетчер наземного транспорта, специалист по охране труда, специалист по закупкам, менеджер по персоналу, делопроизводитель, бухгалтер, повар, кладовщик, парикмахер, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Учатся не только жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, но и муниципальных районов. Граждане, проживающие в отдаленных районах края, чаще всего выбирают дистанционную форму обучения. Напомним, для тех, кто обучается или повышает квалификацию очно, предусмотрены меры поддержки. Речь идет о компенсации расходов на проезд к месту обучения и обратно в размере не более 10 тысяч рублей, по найму жилого помещения из расчета 1100 рублей в сутки, суточные - в размере 100 рублей за сутки нахождения в другой местности.