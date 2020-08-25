В ЕАО готовятся к открытию детских садов Фото: Правительство ЕАО

В Ленинском районе ЕАО готовятся к открытию детских садов. Пока благоустраивают территорию близ дошкольного учреждения, устанавливают малые архитектурные формы.

- В районном центре работы развернулись на территории сразу двух детских садов. До 1 сентября здесь планируют заменить весь старый асфальт на брусчатку, а на игровых площадках появятся современные архитектурные формы, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

На сегодняшний день закончилось обустройство территории в дошкольном учреждении в Бабстово. В детском саду села Кукелево к концу подходит ремонт кровли. К слову, бригада строителей работает круглосуточно с шести утра и до глубоких сумерек.

Отметим также, что деньги на благоустройство пришкольных территорий выделили из федерального бюджета. Подрядчик рассчитывает закончить работы до 1 сентября.