Дачников в Хабаровске просят вывезти урожай с левобережья Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Дачников в Хабаровске просят вывезти урожай с левобережья. Причина спешки паводок, который подбирается к краевой столице. Гидрологи прогнозируют подъемы уровней воды на 50-100 сантиметров в сутки. К 28-30 августа ожидается дальнейшее повышение уровня главной водной артерии края до 500 – 580 сантиметров, что расценивается как неблагоприятное явление.

- Общая картина прохождения паводка будет такой же, как в прошлом году. Напомним, в 2019 году максимальное значение уровня в 644 сантиметра было достигнуто 31 августа, - рассказал Андрей Акимов, начальник городского управления по делам ГОиЧС.

Из-за паводка есть риск подтопления тех же территорий города и частных домовладений, что и в прошлом году. Уже разработан комплекс мер для пропуска паводка. В качестве превентивных мер рассматривают насыпные дамбы на стадионе Ленина, в Амурском затоне, на улицах Правобережная, Богачева, Минусинская и Вилюйская. Также заработают мощные насосные установки в районе арены «Ерофей», на Богачева и Вилюйской.