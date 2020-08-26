Подростки в Хабаровске экспериментировали с риском для жизни Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Подростки в Хабаровске экспериментировали с риском для жизни. Они раскладывали монеты на железнодорожных путях, желая посмотреть, что с ними станет, если по ним проедет поезд. За этим занятием их заметили транспортные полицейские.

- Играющих несовершеннолетних выявили во время профилактического рейда на перегоне станций «Амур» и «Хабаровск-1». Ребята в возрасте от 8 до 10 лет рассказали правоохранителям, что играли рядом с железнодорожными путями. Идея провести эксперимент им пришла, когда увидели поезд, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Подросткам объяснили, чем опасны игры на железной дороге, рассказали, что они просто не заметить приближающийся поезд. Также несовершеннолетним разъяснили, что нельзя размещать на рельсах посторонние предметы, так как это может привести к сходу вагонов. К административной ответственности привлекли родителей за «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».