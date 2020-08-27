В Хабаровском крае раскрыли ночную кражу в частном доме Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровском крае раскрыли ночную кражу в частном доме. По предварительной информации, происшествие случилось в одном из сел Комсомольского района. Потерпевший обратился в полицию и рассказал, что некто вынес из помещения бытовую технику. Ущерб потерпевший оценил в 22 тысячи рублей.

- По подозрению в краже задержали 34-летнего ранее судимого соседа потерпевшего. Во время разбирательств выяснили, что фигурант воспользовался отсутствием хозяина дома, разбил окно и проник в помещение. Он вынес оттуда телевизор, микроволновую печь, планшет и колонки, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

К моменту задержания фигурант часть похищенного имущества продал, а часть передал на хранение своему другу. Сейчас в отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание по этой статье - это лишение свободы на срок до шести лет.