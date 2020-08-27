Переход с лифтами построят на улице Краснореченская в Хабаровске Фото: Ольга КИВА

Переход с лифтами построят на улице Краснореченской в Хабаровске для маломобильных граждан. Предполагается, что он появится на пересечении с улицей Суворова. Проектную документацию по строительству этого объекта разрабатывали в рамках комплексного капитального ремонта улицы Краснореченской от Богачева до Прогрессивной.

- Проектная документация уже прошла госэкспертизу. Строить переход планируют в рамках приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Надземный переход будет находиться близ жилого дома по улице Суворова. Однако жителям не стоит переживать, что к ним в окна будут заглядывать прохожие - между домом и переходом сделают лифтовую шахту, открытые участки сооружения закроют непрозрачным поликарбонатом. К слову, благодаря новому надземному переходу снизится загруженность участка на улице Краснореченской на пересечении с Суворова, сократится количество дорожных аварий.