Под Хабаровском торжественно открыли новый детский сад ФОТО: Руслан Торубаров

Под Хабаровском торжественно открыли новый детский сад. Он будет находиться в селе Тополово. В дошкольном учреждении, которому дали название «Мозаика», готовы принять 95 воспитанников. К слову, построили его в рамках нацпроекта «Демография».

- В детском садике оборудовали музыкальный и физкультурный залы, кабинет педагога-психолога, медицинский блок и пищеблок. В рамках программы «Доступная среда» сделали пандусы и специальный подъемник для колясочников, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что на сегодняшний день в Хабаровском крае в рамках нацпроекта «Демография» продолжают строить семь детских садов. Они находятся в селах Гаровка-2, Мирное, Матвеевка Хабаровского района, в поселке Циммермановка Ульчского района, в селе имени Полины Осипенко одноименного района, поселке Литовко Амурского района и в Комсомольске на-Амуре.