В Биробиджане заработает осенняя сельхозярмарка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Биробиджане заработает осенняя сельхозярмарка. Старт торговли запланировали на 19 сентября. Реализация продукции будет идти в районе автомобильной стоянки, адрес: проспект 60-летия СССР, 1, каждые выходные до 1 ноября 2020 года.

- Пока от потенциальных участников ярмарки принимают заявления. Прием продлится до 1 сентября. Торговые места предоставят тем юридическим и физическим лицам, которые зарегистрированы в установленном законом порядке на территории Еврейской автономии, - прокомментировала Светлана Аносова, начальник управления экономики мэрии Биробиджана.

Отметим также, что на ярмарке можно будет купить продукцию, привезенную со всех муниципальных районов Еврейской автономии. Места для реализации продукции фермерам предоставляются бесплатно. Жителей и гостей города приглашают за покупками фермерской продукции.