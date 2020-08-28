В Хабаровском крае нашли девочек, сбежавших из детского лагеря Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровском крае нашли двух девочек, сбежавших из детского лагеря. С ними все в порядке, они живы и здоровы. Пока с беглянками работают следователи. Напомним, в ночь с 26 на 27 августа 2020 года девочки 12 и 13 лет покинули территорию лагеря «Мир детства», расположенного в селе Воронежское-2 Хабаровского района.

- На сегодняшний день по факту случившегося проводят проверку, во время которой следователи выяснят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку действиям или бездействию должностных лиц детского лагеря, - рассказали в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что в поисках девочек задействовали в том числе и сотрудников ПДН. Найти пропавших удалось сегодня утром, 28 августа. Известно, что в отношении несовершеннолетних преступных действий никто не совершал. По итогу проверки примут процессуальное решение.