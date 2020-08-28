У жителя ЕАО нашли наркотики, оружие и патроны Фото: УМВД России по ЕАО

У жителя ЕАО нашли наркотики, оружие и патроны. Охотничье ружье и 42 боеприпаса мужчина хранил незаконно. Все эти предметы нашли у сельчанина во время обыска.

- Растительную массу со специфическим запахом обнаружили в надворной постройке частного дома. Также там нашли металлическую тарелку с налетом бурого цвета. Позже эксперты установили, что найденное вещество - это марихуана весом 466,2 грамма, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Позже выяснилось, что владелец частного дома обнаружил кусты дикорастущей конопли за своим огородом, нарвал их и изготовил наркотическое средство. Кроме того, до 2014 года он был владельцем оружия, однако не продлил разрешение на оружие и хранил его дома незаконно.

Когда фигуранта задержали, он был в состоянии наркотического опьянения. Его сопроводили в изолятор временного содержания. В отношении сельчанина возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».