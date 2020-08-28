Долгострои Хабаровска оценит Федеральный Фонд защиты прав дольщиков Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Долгострои Хабаровска оценит Федеральный Фонд защиты прав дольщиков. Работу проведут в течение нескольких дней, особое внимание уделят вопросам достройки или выплаты компенсаций, которые планируется выдать с использованием механизмов Фонда.

- В список проблемных домов внесли 11 объектов, жилье в которых приобрели около 1200 жителей региона. Затраты на восстановление прав дольщиков, в том числе на достройку, составят около одного миллиарда 310 миллионов рублей. Доля краевого софинансирования составляет 210 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В список включили многоэтажки, строительство которых долгие годы не удавалось завершить. Среди них дома в районе улицы Комсомольской компании «Лазурит», по улице Трехгорной (ООО «Восток-стройсервис»), в районе улицы Рокоссовского (ООО «Техмонтаж»). Внимание обратят и на объекты, расположенные на улице Фрунзе (ЖСК «Утес»), в районе улиц Кавказской и Салтыкова-Щедрина.