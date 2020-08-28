В ЗАГСах Хабаровска возобновят торжественные церемонии бракосочетания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ЗАГСах Хабаровска возобновят торжественные церемонии бракосочетания. С 1 сентября праздничные события будут проходить в присутствии родных и близких молодоженов. Посетителям напоминают о том, что сохраняются ограничительные противоэпидемические меры.

- Жених с невестой и их гости должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. В зависимости от площади зала торжеств, количество приглашенных будет ограничено, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что в новых условиях в городском отделе, а также ЗАГСах Индустриального и Железнодорожного районов краевой столицы к церемонии бракосочетания могут допустить до 10 человек, включая молодоженов. Также в помещении смогут находиться фотограф и видеооператор. В отделах ЗАГС Кировского и Краснофлотского районов на мероприятия смогут попасть не более пяти человек.