Тридцатипятикратный мошенник осужден в Хабаровском крае

Как правило, аферы в страховой сфере раскрываются при активном участии самих страховщиков Фото: СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА

В Центральном районном суде Комсомольска-на-Амуре вынесен обвинительный приговор по делу 50-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в мошенничестве в страховой сфере (ст. 159.5 УК РФ) по 35 (!) эпизодам, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Как установлено судом, с 2016 по 2019 годы гражданин в составе организованной группы весьма успешно жульничал со страховками. В дружном преступном коллективе у каждого была своя роль. Конкретно наш подозреваемый составлял и подписывал документы от имени сотрудника ГИБДД (справки о ДТП, сведения о водителях и транспортных средствах) и передавал их подельникам.

Выплаты по подставным дорожно-транспортным происшествиям составили свыше 13 миллионов рублей. Причем все страховые полисы были от одной и той же страховой компании.

Во время следствия подозреваемый не только признал вину, но и согласился на сотрудничество. С учетом этого и чистой ранее биографии гражданина, суд приговорил его к условному сроку – пять лет.