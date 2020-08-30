1 сентября в ЕАО для госслужащих станет нерабочим днем Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Родители школьников ЕАО, находящиеся на государственной службе больше не должны отпрашиваться с работы для того, чтобы отвести на торжественную линейку своего сына или дочь. Начиная с этого года, День знаний в ЕАО официально станет оплачиваемым выходным днем. Правда, только для госслужащих. Соответствующее постановление подписал накануне врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн.

- В соответствии со ст. 5 и 8 Трудового кодекса РФ, ст. 56 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ст. 25 Устава ЕАО это решение в обязательном порядке распространяется только на госслужащих, - отметили в пресс-службе краевого правительства. - Однако все остальные руководители на территории автономии могут руководствоваться этим распоряжением при принятии аналогичного в своём ведомстве. Единственное исключение – государственные и муниципальные учреждения образования, что легко объяснимо.