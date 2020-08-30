В ЕАО новый главный раввин

Эфраим Колпак, новый главный раввин ЕАО Фото: Правительство ЕАО

Духовным пастырем в ЕАО стал 24-х летний Эфраим Колпак. Его представил накануне Рахмиль Ледер, председатель Биробиджанской еврейской религиозной общины «Фрейд».

- Эфраим Колпак уже бывал в ЕАО и принимал участие в ряде праздников, хорошо знаком с областью, - рекомендовал его Рахмиль Ледер. - Все программы, которые у нас работали, будут продолжены. Появятся и новые программы. В частности, планируем открыть группы продленного дня для детей, где они будут завтракать, обедать и заниматься, получать дополнительное образование.

Новый раввин уже провел рабочую встречу с врио губернатора региона Ростиславом Гольдштейном. Стороны обсудили возможности для взаимовыгодного сотрудничества в частности предстоящий еврейский Новый год Рош-а-Шан, который в этом году будет отмечаться 19 сентября. Месяц, предшествующий Рош-а-Шана, евреи посвящают анализу своих поступков. Люди светские накануне Нового года тоже стремятся подвести итоги, раздать долги, закрыть отчёты…