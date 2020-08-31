Два человека пострадали при столкновении машин в Хабаровске Фото: Мария ЛЕНЦ

Два человека пострадали при столкновении машин в Хабаровске. По предварительной информации, происшествие случилось накануне 30 августа на улице без названия. Машина Nissan Gloria двигалась со стороны улицы Вятской, водитель хотел повернуть на улицу Сергиевскую и проехать в сторону улицы Совхозной. Однако в районе дома №26 по улице Сергиевской иномарка столкнулась с автомобилем Nissan Rasheen.

- По предварительной информации, причиной стало то, что водитель Nissan Gloria не предоставил преимущества в движении и автомобилю, который двигался по улице Сергиевской со стороны улицы Совхозной в сторону улицы Юбилейной по главной дороге. В результате аварии пострадали водитель и пассажир Nissan Rasheen. Обоих на машине скорой помощи доставили в больницу до приезда сотрудников ДПС, - рассказал информированный источник.

Известно, что на момент аварии оба водителя были трезвы.