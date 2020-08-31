В полиции заработала горячая линия, приуроченная ко Дню знаний Фото: Мария ЛЕНЦ

В полиции заработала горячая линия по юридическому консультированию, приуроченная ко Дню знаний. Задать вопросы можно будет с 31 августа по 4 сентября 2020 года. Жителей региона готовы проконсультировать с 10:00 до 17:00 по телефону 8 (4212) 39-48-13.

- На вопросы отвечает начальник отдела правовой информации правового управления УМВД России по Хабаровскому краю Александр Николаевич Голиков. Консультации по юридическим вопросам, связанным с деятельностью органов внутренних дел Российской Федерации, проходят устно, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Напомним, 1 сентября в школы, лицеи и гимназии Хабаровска вернутся ученики. Занятия будут проходить в штатном режиме, но с некоторыми корректировками. Например, расписание будут составлять так, чтобы максимально разобщить ребят из разных классов.