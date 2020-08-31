Уровень Амура у Хабаровска 31 августа 2020 года: вода стоит на отметке 450 сантиметров

Уровень Амура у Хабаровска 31 августа 2020 года: вода на отметке 450 сантиметров Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По данным на утро 31 августа 2020 года, уровень Амура у Хабаровска находится на отметке в 450 сантиметров, пойма затоплена на 144 сантиметра. В ближайшие два дня подъем воды продолжится. На реке Амур на участке Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре отмечают подъемы уровней воды на 6-10 сантиметров за сутки.

По данным регионального ГУ МЧС России, на реке Амур у села Елабуга уровень воды выше отметки неблагоприятного явления на 20 сантиметров. Ожидаются паводки в пределах отметки неблагоприятного явления на реках в районах имени Лазо, Вяземском и Бикинском из-за обильных дождей.

Вода в реке Матай у села Долми поднялась до отметки в 428 сантиметров, что на восемь сантиметров выше отметки категории неблагоприятного явления. В ближайшие два дня ожидается подъем воды на 10-30 сантиметров. Прибывает вода на реке Хор на участке села Бичевая - поселок Хор. В течение двух суток подъем составит 30-80 сантиметров. На реке Кия у села Марусино на ближайшие двое суток уровень воды поднимется на 50-60 сантиметров.