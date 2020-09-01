Министр культуры ушел из правительства Хабаровского края ФОТО: региональный минкульт

Министр культуры ушел из правительства Хабаровского края. По предварительной информации, Александр Федосов уйдет в отпуск с последующим увольнением. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Для справки: Александр Вячеславович Федосов родился 6 июня 1960 года в поселке Умальтинский Верхнебуреинского района Хабаровского края. Учился в Хабаровском училище искусств, в Хабаровском государственном институте культуры, Хабаровской государственной академии экономики и права.

В правительстве края работает с 2003 года. Начинал в должности заместителя министра культуры Хабаровского края. С 2005 по 2015 год возглавлял министерство культуры Хабаровского края. С марта 2015 года занял должность заместителя председателя правительства края. Занимал также должности заместителя председателя правительства края - министра культуры края. С октября 2018 года министр культуры Хабаровского края, а с 28 июля 2020 года - и.о. министра культуры Хабаровского края.