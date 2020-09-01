На имущество экс-губернатора Хабаровского края наложили арест Фото: Олег ЗОЛОТО

Потерпевшие по уголовному делу заявили гражданский иск о взыскании денег с причастных к убийству Булатова и Зори, а также покушению на Смольского в качестве компенсации причиненного морального и материального вреда. Поэтому правоохранители устанавливают имущество экс-губернатора Хабаровского края, на которое может быть наложен арест.

Уже обнаружили в банковской ячейке, оформленной на родственницу бывшей супруги Сергея Фургала, 400 тысяч долларов США (более 29 миллионов рублей). Женщина не смогла объяснить, откуда деньги, а ее официальный доход с учетом трудового стажа не позволил бы накопить столько. Следствие ходатайствовало в суде об аресте указанных денежных средств, требование было удовлетворено.

- Суд также наложил арест на автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus LX570, принадлежащие Сергею Фургалу, на деньги - около трех миллионов рублей и 3,7 тысячи долларов США, обнаруженные при обыске у обвиняемого, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.