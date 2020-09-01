Суд отменил постановление о прекращении уголовного преследования эк-губернатора Хабаровского края в 2004 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд отменил постановление о прекращении уголовного преследования экс-губернатора Хабаровского края в 2004 году. Напомним, после убийства предпринимателя Евгения Зори Сергея Фургала задержали в качестве подозреваемого.

Тогда следствие основывалось на показаниях свидетелей и других материалах. Спустя некоторое время уголовное преследование в отношении теперь уже экс-губернатора прекратили. Этот факт связали с тем, что Фургал оказывал влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов.

- С учетом уже собранных доказательств следствие обратилось в суд с ходатайством отменить постановление о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 году. Суд первой инстанции удовлетворил это требование. На данный момент расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета России.

Ранее сообщалось об аресте имущества Сергея Фургала.