Телефон хабаровчанина с остановки забрал «липовый» хозяин Фото: Иван ВИСЛОВ

Телефон хабаровчанина с остановки забрал «липовый» хозяин. Потерпевший обратился в полицию и смог вернуть дорогой гаджет. По предварительной информации, заявитель забыл телефон на скамейке, а когда вернулся, выяснил, что незнакомая женщина нашла оставленный мобильный телефон. Она передала устройство парню, который представился владельцем гаджета. Ущерб составил порядка 60 тысяч рублей.

- Провели расследование и выяснили, что к исчезновению гаджета причастен ранее не судимый 18-летний студент. Полицейские выяснили, что задержанный обманул хабаровчанку, выдав себя за владельца телефона. Похищенное устройство изъяли и вернули владельцу, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража. Максимально возможное наказание в этом случае – это лишение свободы на срок до пяти лет. На время разбирательств фигурант будет находиться под подпиской о невыезде.