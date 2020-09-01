В Хабаровском крае снизят транспортный налог Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае снизят транспортный налог. Об этом заявил Михаил Дегтярев, врио главы региона. Поводом для такого решения стало обращение жителя края к назначенному главе региона.

- Транспортный налог будет или ниже, или сопоставим с Приморским краем, и выйдет нам это в 226 миллионов. Законопроект я внесу на обсуждение, надеюсь, депутаты меня поддержат. В следующем году, полагаю, исчисления будут по новым правилам. Будем снижать, будем конкурировать с Приморским краем, - сказал Михаил Дегтярев.