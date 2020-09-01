Врио губернатора Хабаровского края поедет на Амут к местам рубок Фото: Правительство Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края поедет на Амут к местам рубок. Такое решение Михаил Дегтярев озвучил во время «прямой линии» 1 сентября. Он хочет своими глазами увидеть масштабы бедствия.

Напомним, на озере Амут начались рубки, что стало причиной тревоги для местных экологов. Ликвидация деревьев приводит к загрязнению водоема, нарушению экосистемы. Однако это мероприятие организаторы вырубки пытались представить как санитарную рубку. На сегодняшний день комсомольские общественники продолжают работу по спасению реликтовых лесов в районе озера Амут и хребта Мяо-Чан.