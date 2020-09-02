Экспозицию военной техники хабаровского музея пополнил полковой миномет Фото: Администрация Хабаровска

Экспозицию военной техники хабаровского музея истории города пополнил полковой миномет. Уникальный экспонат передали из Хабаровского автомеханического колледжа. Он был выпущен в Хабаровске в 1943 году на заводе имени Молотова (ранее – завод «Арсенал», а позже – «Дальдизель»).

- Миномет представляет собой гладкоствольную жесткую систему, сконструированную по схеме «мнимого треугольника». В годы Великой Отечественной войны такие минометы были самыми крупными, с 1942 года производились и ремонтировались в Хабаровске, - рассказали в пресс -службе городской администрации.

На сегодняшний день миномет – это и памятник истории и уникальный военный антиквариат. В Хабаровске это единственный экземпляр, который до недавнего времени был учебным пособием для подготовки минометных расчетов на военной кафедре хабаровского механического техникума.