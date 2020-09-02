В Хабаровском крае напишут «Диктант Победы» Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровском крае напишут «Диктант Победы». Всероссийская акция пройдет завтра, 3 сентября. В регионе будут работать 38 площадок, в краевой столице участники диктанта соберутся в Центре патриотического воспитания, Краевом центре образования, автомеханическом техникуме, промышленно-экономическом техникуме, техническом колледже.

- Диктант представляет собой тестирование, которое будет длиться в течение 45 минут. Нужно будет ответить на 25 вопросов по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Начало акции в регионе в 16:00, - рассказали в краевом минобре.

Обрабатывать результаты «Диктанта Победы» будут по аналогии с ЕГЭ, а займутся этим непосредственно в Региональном центре оценки качества образования. Отметим также, что в проведении диктанта задействуют в качестве организаторов 42 педагога из школ края и 50 технических специалистов. Результаты опубликуют на официальном сайте акции.