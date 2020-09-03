Врио губернатора Хабаровского края уволил начальника управления лесами и его заместителя Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Врио губернатора Хабаровского края уволил начальника управления лесами и его заместителя. Об этом Михаил Дегтярев сообщил во время прямой линии 1 сентября. С его слов, в отставку отправили Константина Хрянина и Андрея Петрова.

- С управлением лесами до сих пор разбираюсь. Подбираю руководителя, но не все готовы идти, - рассказал о ситуации врио губернатора края.

Напомним, ранее стало известно об уходе из правительства края министра здравоохранения Александра Витько, министра спорта Семена Экшенгера, который решил заняться новым проектом по русскому хоккею, и министра культуры Александра Федосова, перешедшего на должность проректора института культуры. Кроме того, на теперь уже бывшего исполняющего обязанности министра транспорта Максима Прохорова завели уголовное дело. Ему инкриминируют получение взятки.