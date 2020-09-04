Нового министра транспорта представили в правительстве Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Нового министра транспорта и дорожного хозяйства представили в правительстве Хабаровского края. В статусе исполняющего обязанности главы ведомства с 4 сентября будет работать Роман Мирошин. Распоряжение уже подписал врио губернатора Михаил Дегтярев. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Для справки: Мирошин Роман Анатольевич родился 28 февраля 1981 года в Самаре. Обучался в Самарском государственном аэрокосмическом университете имени академика С.П. Королева. Получил диплом об окончании факультета экономики и управления в 2004 году.

С 2005 по 2012 год занимал руководящие должности в компаниях в сферах строительства, дорожного хозяйства, финансов в Самарской, Оренбургской областях, Татарстане и Москве. Также работал до 2014 года начальником производственно-технического управления Департамента СМИ и рекламы Правительства Москвы ГКУ «Горинформ». До 2020 год занимал руководящие посты в дочерних предприятиях ООО «Газпром энергохолдинг» (Москва, Санкт-Петербург).