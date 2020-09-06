В Хабаровске закончилось расследование уголовного дела экс-начальника из трамвайно-троллейбусного управления Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровске закончилось расследование уголовного дела экс- начальника службы трамвайно-троллейбусного управления. Его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, начальник подразделения муниципального предприятия, был учредителем и директором коммерческой организации. Фигурант использовал свое служебное положение и с июля 2016 года по ноябрь 2017 года похитил путем обмана средства трамвайно-троллейбусного управления. По предварительной оценке специалистов, ущерб превысил 15 миллионов рублей. На эти деньги для нужд предприятия закупали по цене новых рельсы, которые ранее уже были в эксплуатации.

- На сегодняшний день расследование уголовного дела закончилось. В ближайшее время материалы передадут прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.