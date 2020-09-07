Свыше полутора тысяч хабаровчан посетили мобильные медицинские пункты

Акция оказалась востребованной у горожан, поэтому мобильные медпункты будут работать все выходные в сентябре Фото: Правительство Хабаровского края

На минувших выходных в Хабаровске работали мобильные медицинские пункты, где после медосмотра каждый совершеннолетний горожанин мог пройти вакцинацию от гриппа. Медработники поликлиник №3 и №16 вводили вакцину «Совигрипп». Напомним, вакцинацию нужно проходить до того, как начнется волна заболеваемости, чтобы сформировался иммунитет.

Как уточнили в пресс-службе правительства Хабаровского края, в первый же день работы прививку от гриппа получили 1600 с небольшим человек. Шестьдесят четыре прошли флюорографическое обследование. Кроме того, много было желающих принять участие в акции «Донорский субботник». Мобильная станция заготовки крови начала работать с половины девятого утра. Кровь пожелали сдать 170 человек, но порядка сорока человек получили отвод по медицинским показателям. В итоге 129 доноров сдали в общей сложности 60 литров крови.

Кстати, недавно наши врачи вернулись из поездок по районам, где работали в составе подобных мобильных пунктов. Опыт показал, что такой формат востребован как в отдаленных поселениях, так и в краевом центре. Поэтому мобильные медпункты будут работать в Хабаровске до конца сентября. Их будут устанавливать в разных районах города по выходным дням, чтобы охватить как можно больше горожан.