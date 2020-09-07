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В Хабаровске не работает почти сто лифтов

На территории краевой столицы продолжается модернизация оборудования
Евгения МОЛОТОВА
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На территории краевой столицы продолжается модернизация оборудования

На территории краевой столицы продолжается модернизация оборудования

Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

По сообщению диспетчерской службы хабаровского муниципалитета, по состоянию на утро 7 сентября 2020 года в Хабаровске не работают 93 лифта. Большинство отключений связано с реконструкцией оборудования. Начиная с февраля текущего года, компании «Амур-лифт» и «Отис Лифт» проводят установку новых лифтовых кабин в городских многоэтажках. Полностью проект на текущий год будет завершен в октябре-ноябре.

В Центральном районе на ремонте находятся 10 лифтов, из них девять модернизируются. В Кировском районе не работают шесть лифтов, в Краснофлотском - семь, из них один по адресу Богородская, 5, отключен заказчиком. В Железнодорожном районе неисправны 28 лифтов. Лидирует Индустриальный, здесь на ремонте 42 лифта, из них только в одном, по адресу Прогрессивная, 29, поврежден двигатель, остальные находятся на модернизации. Сроки окончания работ можно уточнить по номерам телефона, указанным на информационных щитах.