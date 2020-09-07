Уровень Амура у Хабаровска 7 сентября 2020: неблагоприятный уровень остался позади, впереди критический

За прошедшие сутки уровень Амура снова вырос Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

По информации Дальневосточного УГМС по состоянию на утро 7 сентября 2020 года уровень Амура возле Хабаровска составил 496 сантиметров, что на 42 сантиметра превышает уровень неблагоприятного явления. Специалисты прогнозируют дальнейший рост уровня воды. К концу первой декады сентября ожидается подъем до отметки 520 см.

На участке Елабуга - Тахта пойма подтоплена на 0,2-2,2 м.

На реке Уссури в пределах края продолжается подъем уровней воды, с подтоплением поймы на 1,0-2,0 м. На участке Лончаково - Новосоветское сохраняется уровень воды неблагоприятного явления, в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 5-10 см за сутки.

На Амурской протоке у с. Казакевичево пойма затоплена на 1,9 м.

Затоплены поймы рек Бикин, Подхоренок, Хор, Катэн, Кия, Кур, Тунгуска, Манома, Амгунь 0,1-2,4м.

Наблюдаются подтопления прибрежных территорий, приусадебных участков и прибрежных дорог. Сотрудники МЧС просят граждан быть внимательными.