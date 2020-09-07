В хабаровский музей имени Гродекова проведут скоростной интернет ФОТО: пресс-служба музея имени Гродекова

Вопрос с оснащением залов Гродековского музея скоростным интернетом удалось решить благодаря поддержке фонда В. Потанина в рамках конкурса «Общее дело». Беспроводной скоростной интернет позволит посетителям музея получить доступ к специальным виртуальным приложениям и видеоисториям в экспозициях. Некоторые из них уже были по достоинству оценены во время пандемии коронавируса, когда музей функционировал в режиме онлайн.

- В настоящий момент мы вплотную подступились к реализации задуманного: на сегодняшний день завершены переговоры с поставщиком услуги, определены объемы работ, оформлены документы и начат монтаж оборудования, - рассказали в пресс-службе музея.

Оснащение музея высокоскоростным беспроводным интернетом сделает его более удобным для посетителей, которые смогут делиться впечатлениями от посещения музея прямо во время экскурсий.