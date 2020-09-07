В Биробиджане 8 и 9 сентября ожидаются ливни

В Биробиджан идет плохая погода Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Пресс-служба мэрии Биробиджана предупреждает жителей города, что по прогнозу гидрометеорологического бюро днем 8 сентября и 9 сентября на территории города ожидаются ливни и сильный ветер 17-22 м/с.

Из-за дождей город может опять подтопить, особенно низины, непогода может нарушить работу объектов энергетики и связи и ЖКХ, повредить крыши. Вполне возможно, что ветер поломает деревья и обрушит их на головы прохожих и дома. А ухудшение видимости повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Городские власти просят жителей быть предельно внимательными, по возможности оставаться в помещениях, реже пользоваться личным транспортом.

В связи с ухудшением погодных условий мэрия Биробиджана организует своевременное информирование об угрозе возможных ЧС и незамедлительное реагирование на них. Сильные дожди могут вызвать кратковременное подтопление низкопойменных мест, поэтому городская администрация будет следить за гидрологической обстановкой.

Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей. В дождливую погоду возрастает риск возникновения ДТП. Водителям и пешеходам необходимо быть предельно осторожными.