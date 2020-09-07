Формат прямого общения с градоначальником оказался очень востребованным Фото: Администрация Хабаровска

В 18:30 сегодня, 7 сентября 2020 года, Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, проведет прямой эфир в своем инстаграм-аккаунте.

Формат общения в прямом эфире оказался удобен для многих горожан. Вопросы градоначальнику можно задать как во время стрима, так и перед ним, написав в директ.

Как показывает опыт предыдущих встреч с подписчиками, хабаровчан беспокоят вопросы качественной медпомощи, благоустройства общественных территорий, нерадивых управляек и состояние дорог. В пресс-службе мэрии заверяют, что все не прозвучавшие в эфире вопросы передаются Сергею Кравчуку для изучения и дальнейшей работы по ним.