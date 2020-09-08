Уровень Амура у Хабаровска 8 сентября 2020: 496 сантиметров

Амур еще на 24 сантиметра приблизился к критической отметке Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Гидрологическая обстановка в Хабаровском крае остается тревожной. Обильные осадки и грядущий тайфун Хейшен не добавляют специалистам оптимизма. Повышенную водность наблюдают во всех реках региона. В большинстве из них уровень воды выше нормы.

Паводки неблагоприятных значений и выше их на 9-73 сантиметра проходят на реках Амур на участке от Хабаровска до села Малмыж, Уссури в Бикинском, Вяземском районах и районе имени Лазо.

Возле села Лончаково 8 - 9 сентября прогнозируется смещение гребня уссурийского паводка и дополнительный подъем воды на 5-10 сантиметров. Затопленными остаются поймы рек Амур, Бурея, Уссури, Подхоренок, Кур, Тунгуска, Манома, Амгунь на глубину 0,2-2,2 метра.

Уровень Амура у Хабаровска на утро 8 сентября 2020 года составляет 496 сантиметров, что на 46 сантиметров выше уровня неблагоприятного явления. За сутки рост составил 24 сантиметра.