Хабаровские спасатели ликвидировали условную аварию на ТЭЦ-1

На территории ТЭЦ-1 прошли плановые учения МЧС. ФОТО: Геннадий Волошин

Накануне днем на территории ТЭЦ-1 в краевой столице спасатели ГУ МЧС России по Хабаровскому краю вместе с сотрудниками станции провели учения по ликвидации условной аварии. В качестве причины ЧП выступила емкость с соляной кислотой разгерметизация которой, угрожала жизни и здоровью персонала.

Дежурная бригада химического цеха оперативно обнаружила утечку, оповестила сотрудников, руководство и экстренные службы города. Дальше за дело взялись специалисты.

- Силами нештатного формирования ГО, аварийно-восстановительной бригады ТЭЦ разлив кислоты из ёмкости устранён, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Оказавшиеся в зоне воздействия аварийного выброса химически опасных веществ люди эвакуированы, в том числе с применением спасательного снаряжения. Одновременно с этим пожарным расчетом 30 пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы на месте была организована водяная завеса для недопущения распространения паров кислоты в атмосферу. Каждая служба работала строго по своему алгоритму, тем самым все действовали слажено и четко.