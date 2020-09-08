Велопробег по случаю окончания Второй мировой войны устроили хабаровские спортсмены-любители

В акции могли принять участие все желающие ФОТО: Краевой молодежный центр «Поколениум»

Колонна из трехсот пятидесяти велосипедистов прокатилась по экскурсионным местам Хабаровска. Инициатором велопробега стал Краевой молодежный центр «Поколениум». Волонтеры центра в течение месяца осуществляли регистрацию желающих принять участие в мероприятии, однако к ней можно было присоединиться прямо на месте. Тем же, у кого не было двухколесного друга, велосипед выдавали на месте. Участникам также организовали выдачу воды, светоотражающих наклеек и средств индивидуальной защиты. У каждого измерили температуру.

Колонна преодолела заявленный маршрут от памятника Маршалу Советского Союза Александру Василевскому до площади Славы. По ходу движения колонну сопровождал экипаж скорой медицинской помощи, а также участники находились под непрерывным присмотром команды сопровождения, состоявшей из волонтеров акции. Завершением акции стал флешмоб «Дальневосточные Огни Победы». Участники пробега, снаряженные светящимися палочками, успешно выстроились в цифру 75 внутри пятиконечной звезды, знаменуя юбилейную дату окончания Великой Отечественной войны.