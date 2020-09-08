В Хабаровском крае уборочная кампания близится к завершению

Уборку нужно форсировать, если хотим сохранить весь урожай Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается уборочная кампания. Как сообщили в минсельхозе края, уборка ранних зерновых завершена на 76%, собрано 12,7 тысячи тонн овса, пшеницы и ячменя; заготовка грубых кормов завершена на 60%. Собрано порядка трех с половиной тысяч тонн картофеля, урожайность составила 173 центнера с гектара, овощей заготовили примерно 1,2 тысячи тонны.

Портит нервы и урожай погода: идут дожди, разливаются реки, почва перенасыщена влагой, что увеличивает риск гибели остающихся на полях культур. Такая ситуация сложилась в Хабаровском, Бикинском и имени Лазо районах - главных житницах края. Нужно форсировать уборку, в противном случае мы не досчитаемся части выращенного. Компенсации пострадавшим хозяйствам выплатят, если в районе введут локальный режим ЧС. Однако утраченный урожай это не вернет.