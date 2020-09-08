В торговые сети Хабаровского края поступила свежая партия доступной рыбы

Доступный голец по 130 рублей за килограмм появился на прилавках Фото: Евгения МОЛОТОВА

Поставки рыб лососевых пород по сниженным ценам продолжаются в Хабаровском крае. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, на минувших выходных в Хабаровск привезли очередную партию лосося, объемом 45 тонн. В общей сложности с конца августа на прилавки завезено порядка 160 тонн рыбы свежего улова.

Максимальная стоимость килограмма «доступной рыбы» не превышает 130 рублей за гольца и не более 135 рублей за кило горбуши. Есть навага и минтай, стоимостью соответственно не более 45 и 59,9 рублей за килограмм.

Рыбопромышленники края обязались доставить по социальному проекту еще около 450 тонн. В ближайшие дни в Хабаровск придет свежая кета по 150 рублей/кг.