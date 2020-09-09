Глава Нанайского района Хабаровского края заплатит штраф

Глава Нанайского района заплатит штраф Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Нанайского района Николай Сафронов и администрация Нанайского района ответят рублем за игнорирование требований прокуратуры. Такое решение вынесли надзорные органы.

В ходе проверки прокуратура Нанайского района нашла огрехи в исполнении законодательства отделом ЖКХ при районной администрации. Для устранения нарушений надзорным органом Николаю Сафронову было выписано представление, которое тот проигнорировал, нарушив тем самым федеральный закон «О прокуратуре РФ».

- На основании постановления прокурора администрация и глава района привлечены к административной ответственности по статье 17.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Неисполнение законных требований прокурора» в виде штрафов на общую сумму 52 тысячи рублей, - прокомментировали ситуацию в краевой прокуратуре.

Сейчас найденные надзорным органом недочеты устранены.