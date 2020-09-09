В Хабаровске уроженец Таджикистана получил 19 лет за двойное убийство Фото: Юлия ДУБИНА

Кровавое преступление произошло в апреле прошлого года. Полицию вызвали свидетели, когда наряд прибыл на место, то нашел два трупа - девушки были зарезаны ножом. В качестве подозреваемого был задержан житель Таджикистана - знакомый убитых. Следствие длилось недолго, уголовное дело, возбужденное по статье «Убийство», отправилось в суд.

- Судом было уставлено, что обвиняемый в процессе ссоры с двумя знакомыми девушками нанес одной из них множество ударов, в том числе ножом в жизненно важные органы, причинив тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, от которого наступила смерть, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края. - При попытке подруги потерпевшей помешать довести до конца преступление, мужчина нанес ей множество телесных повреждений, в том числе ножевых. От полученных травм девушка скончалась.

Обвиняемого осудили на 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденный с наказанием не согласен и собирается приговор обжаловать.