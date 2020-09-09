Врио губернатора Хабаровского края: людям главное, чтобы их проблемы решались Фото: Правительство Хабаровского края

Каким бы замечательным главой региона ты не был – решить все проблемы в одиночку не получиться. Всегда приходится опираться на власть на местах. В правительстве Хабаровского края прошло совещание с главами 17 муниципальных районов, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Проблемы в повестке самые актуальные: субсидирование местных бюджетов, ликвидация аварийного жилья, капитальный ремонт социальных объектов, дорог, и «северный завоз».Причем о многих проблемах врио губернатора региона знает не понаслышке.

- Дегтярёв делает все абсолютно верно лично посещая районы,- считает Евгений Чадаев, эксперт в области политического управления. - У нас нет двух одинаковых районов, двух одинаковых городов – у всех свои проблемы, свой уровень развития, социальной напряжённости. Ознакомиться сними ними лично – отличная идея поскольку любая информация, полученная на месте всегда лучше отчетов которые напишут главы.

За полтора месяца работы Дегтярёв лично посетил 13 муниципальных районов и город Комсомольск. Поговорил с местными жителями, посмотрел, как они живут, познакомившись с главами, а также проблемами на территориях. Далеко не каждый губернатор даже под конец своего первого срока в должности настолько хорошо владеет фактурой с мест.

- Уже сформировались определенные оценки деятельности органов власти на местах, - подчеркнул врио губернатора. - Прежде всего, с точки зрения жителей края. Из регионального бюджета выделяются серьезные суммы на выравнивание бюджетной обеспеченности. В 2020 предусмотрено свыше 35 млрд рублей. Основной «оценщик» нашей деятельности – это народ. А я вижу, что люди уезжают из районов.

Проблемы безусловно есть и не всегда работа в районах выполняется качественно, но по мнению врио губернатора худой мир лучше доброй ссоры, для того чтобы развиваться придётся действовать сообща. Сейчас затяжной конфликт между краевой властью и муниципалитетами постепенно уходит в прошлое. Даже с главой Хабаровска Михаилу Дегтярёву удалось найти общий язык, устранив давний антагонизм между единороссом-мэром и краевой властью, сформированной преимущественно из членов ЛДПР.

- Я с большим уважением отношусь к вашей работе, - отметил Михаил Дегтярев. - В каждом муниципальном районе очень много проблем. Людям не важно, какая власть - федеральная, региональная или муниципальная. Им хочется, чтобы их проблемы решались. И мы это будем делать. Каждый день, каждый на своем месте, но сообща. Для оперативного решения вопросов всем главам муниципальных районов я дам номер моего мобильного. Мы должны быть на постоянной связи.

К тому же по мнению Дегтярева необходимо активнее включать в работу общественность.Сами люди должны учувствовать в приемке объектов, расставлять приоритеты строительства. В качестве примера была отмечена программа поддержки местных инициатив и территориальные общественные самоуправления (ТОС). Что касается проектов ТОС то Михаил Дегтярев предложил в следующем году увеличить их финансирование и пересмотреть долю участия муниципалитетов в программе поддержки местных инициатив.

Еще один пример работы с активными гражданами – Народный совет недавно созданный врио губернатора в регионе. Как отметил Михаил Дегтярев интерес к этому органу проявляют не только жители крупных городов Хабаровского края, но и жители самых отдаленных поселков. Поступило уже более 300 обращений на включение в состав совета. Первое его заседание состоится уже в октябре.