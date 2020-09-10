На хабаровской таможне раскрыли мошенничество с рыболовным судном из Пусана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рыболовное судно, ввезенное на территорию России из Республики Кореи, сразу вызвало у таможенников подозрение. Траулер по бумагам, представленным компанией, стоил сущие копейки. Таможенники не поленились проверить и выяснили, что его стоимость хитрыми предпринимателями занижена почти в три раза.

- При ввозе судна злоумышленник в коммерческих документах указал, что рыболовное судно стоит 250 тысяч долларов США, в то время как его реальная стоимость составляла более 973 тысяч долларов США. Это послужило причиной недоплаты таможенных платежей в особо крупном размере, - рассказала Татьяна Комарова, начальник отдела дознания Хабаровской таможни.

Если перевести на российские рубли и посчитать ущерб, то получается, что компания недоплатила в бюджет более 12 миллионов рублей. Хабаровской таможней было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере». Фигурант уголовного дела - заместитель директора по судоремонту хабаровской фирмы.

Впрочем, как только запахло жареным обвиняемый свою вину тут же признал и выплатил недостающие 12 миллионов таможне. Уголовное дело было прекращено, однако суд назначил обвиняемому выплатить судебный штраф.