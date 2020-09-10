Избирком ЕАО заявил о готовности к единому дню голосования Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Основной день голосования - 13 сентября, дополнительные - 11 и 12. Отдать свой голос за выбранных кандидатов жители ЕАО смогут как в заранее назначенных участках, так и на дому или придомовой территории, или в других оборудованных для этого местах. Если вы по каким-либо уважительным причинам не можете проголосовать на участке, подайте письменное заявление или обратитесь устно в участковую избирательную комиссию в течение 10 дней до дня голосования - к вам придут домой.

- На участках предусмотрены все необходимые меры предосторожности: в наличии одноразовые маски и перчатки, везде на входе будут измерять температуру, выдавать ручки, - сообщили в управлении по информационной политике ЕАО. - Также помещения разлинованы в соответствии с требованиями к социальному дистанцированию, разведены вход и выход, персонал будет в защитных костюмах.

Напомним, 13 сентября 2020 года в Еврейской автономии пройдут двойные выборы - районных депутатов, а также губернатора области. На всех избирательных участках будут работать камеры видеонаблюдения и непосредственно наблюдатели, которые проследят за соблюдением порядка голосования.