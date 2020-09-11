Последние новости по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 11 сентября 2020 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне, 10 сентября, в Комсомольске-на-Амуре прошло очередное заседание оперативного штаба по коронавирусу. В целом участники встречи отметили небольшое снижение уровня заболеваемости. За последнюю неделю выявили 157 случаев заражения, на предыдущей неделе - 174.

- Также за последние семь дней выписали по выздоровлению 96 человек. С момента первой регистрации заражения коронавирусом и по 6 сентября выявили 1520 заболевших, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что в Доме-интернате для престарелых, по последним данным, повторно анализы взяли у 250 человек. У одного из них диагноз подтвердился, пациента госпитализировали в инфекционный госпиталь.

Жителей Города юности призывают соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку.