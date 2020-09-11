Артиллеристы в ЕАО отбили ночное нападение условного врага Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Артиллеристы в ЕАО отбили ночное нападение условного врага. Бойцы мотострелкового соединения во время учений отработали тактику подвижного «Огневого вала» и нанесли массированный огневой удар. Тренировка прошла на полигоне «Биджан» с использованием современных самоходных гаубиц «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Град» и минометов 2Б11.

- Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С» несколькими огневыми ударами поставили заградительный огонь с переносом линии по ходу движения крупных сил условного противника на удалении около 15 километров. Вместе с тем, расчеты РСЗО «Град» накрыли квадрат скопления техники и личного состава неприятеля на удалении около 20 километров, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

В учениях задействовали порядка 300 артиллеристов, свыше 50 единиц вооружения и военной техники.