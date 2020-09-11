В Хабаровске пройдет марафон спектаклей для детей Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В Хабаровске пройдет марафон спектаклей для детей. Так своеобразно откроют театральный 24 сезон в краевом театре кукол. Знаменательное событие состоится 12 сентября, начало в 10 часов утра. Детей и родителей приглашают на улицу Ленина, 35.

- В этот день проведут праздничную игровую программу «День, когда я стал большим». Дети вместе с родителями напишут сказку, снимут мультфильм, создадут новый театральный костюм и распишут макет фасада нового здания Хабаровского театра кукол, - рассказали в краевом министерстве культуры.

В 11 часов от Хабаровского театра кукол отправляется брендированный автобус - своеобразный театр на колесах, где будут бесплатно показывать концерт. Маршрут театрального автобуса опубликован на сайте минкульта. Возможно, кому-то посчастливится прокатиться в этом автобусе с куклами по городу.