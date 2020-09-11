Ежегодный конкурс «ЭкоЛидер» стартует в Хабаровском крае Фото: Ольга КИВА

Ежегодный конкурс «ЭкоЛидер» стартует в Хабаровском крае. Мероприятие проводят с целью привлечь внимание к проблемам экологии. Также творческий подход помогает найти наиболее эффективные подходы к организации природоохранной деятельности.

- Заявки от участников будут принимать с 1 октября текущего года. К участию приглашают индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, отдельных граждан, администрации городских округов и районов, реализующие проекты и программы экологической направленности, - рассказали в краевом минприроды.

Работы будут оценивать в категориях «Муниципальное образование», «Крупное предприятие», «Предприятие среднего и малого бизнеса», «Учреждение, организация», «Образовательное учреждение», «Средство массовой информации», «Энтузиаст», «Профи», «Сохраним амурского тигра». Более подробная информация о конкурсе на сайте министерства природы региона.